Milan, voci d’interesse per De Paul dalla Spagna

Dalla Spagna sono certi che il Milan si stia interessando a Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus.

Secondo quanto riportato da Marca, i rossoneri starebbero sondando il terreno per l’argentino che quest’anno sembra non essere più nelle grazie di Simeone. Il mercato invernale si avvicina Maldini e Massara potrebbe regalare a Pioli un colpo da 90 per il centrocampo.