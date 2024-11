Atletico Madrid Las Palmas, le formazioni ufficiali

L’Atletico Madrid scende in campo alle 14:00 contro il Las Palmas, squadra attualmente in forma

C’è tanta attesa per la gara tra Atletico Madrid Las Palmas, 12esima giornata di campionato spagnolo. I Colchoneros cercano punti importanti per avvicinarsi alle prime posizioni mentre gli ospiti, reduci da due vittorie in Liga di fila, hanno bisogno di punti salvezza. Di seguito, le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (3-4-3): Oblak; Molina, Giménez, Lenglet; Giuliano, Barrios, Koke, Galán; Lino, Griezmann, Julián Alvarez.

A disposizione: Musso (ps), Gomis (ps), Correa, Riquelme, Witsel, Sorloth, Gallagher, Reinildo e De Paul.

Las Palmas (4-2-3-1): Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz; Essugo, Campagna; Sandro, Kirian, Moleiro; Fabio Silva.

A disposizione: Horkas (ps), M. Fuster, Herzog, Fabio, Pejiño, Iván Gil, Benito, Marc Cardona, J. Muñoz, Mata, Mármol e McBurnie.