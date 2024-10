Atletico Madrid, si rischia la chiusura del Metropolitano. Ecco per quanto tempo si giocherà a porte chiuse

Atletico Madrid, il Metropolitano rischia una chiusura di due settimane dopo i fatti accaduti contro il Real Madrid. La situazione

Dopo i fatti accaduti durante Atletico Madrid Real, la Commissione Antiviolenza è pronta a chiudere per due settimane lo stadio Metropolitano: oltre alla multa da 65.000 euro visto il comportamento dei tifosi tra invasioni, incidenti e simboli che inneggiavano al nazismo. Ecco il racconto di Marca.

LA SITUAZIONE – Il Metropolitano potrebbe restare chiuso per quindici giorni . La Commissione Antiviolenza presenterà questa proposta alla Segreteria di Stato, oltre ad una multa di 65.000 euro all’Atlético Madrid . Una conseguenza degli incidenti accaduti nella partita contro il Real Madrid, dove diversi membri del Fronte dell’Atlético hanno lanciato accendini contro Thibaut Courtois, costringendo la partita a essere interrotta per diversi minuti. Oltre all’invasione dei campi, ai simboli nazisti, alle falle nella sicurezza e persino alla presenza di un coltello. Anche se contemporaneamente alla decisione dell’Antiviolenza, l’Atlético de Madrid è già intervenuto in merito espellendo quattro partner coinvolti nel lancio dell’accendino contro il portiere del Real Madrid. La società, infatti, non ha smesso di lavorare su quanto accaduto e non sono esclusi ulteriori divieti di ingresso nel proprio stadio. Una sanzione che si aggiunge alla multa già ricevuta di 45.000 euro in cui è stata decretata la chiusura parziale dell’estremità sud inferiore del Metropolitano , luogo da cui ha avuto origine il lancio della accendino. Questa sanzione verrà applicata alle prossime tre partite che l’Atlético giocherà in casa contro Leganés, Las Palmas e Alavés.