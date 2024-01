Atletico, cuore Griezmann: Real Madrid ko in Copa del Rey

Atletico Real Madrid, in Copa del Rey è la rivincita per i Colchoneros con un super Griezmann: Simeone supera Ancelotti

Mai banali i derby in Spagna, soprattutto quello tra Atletico e Real Madrid. Si è giocato due volte nell’ultima settimana: prima in Supercoppa con la vittoria dei blancos per 5 a 3 e poi in Copa del Rey.

Stavolta, però, ad avere la meglio ai tempi supplementari sono stati i ragazzi allenati da Simeone con un poker ( 4 a 2 il risultato finale). Dopo un primo equilibrato con le reti di Lino e l’autogol di Oblak. Nella ripresa Morata ha riportato avanti i biancorossi prima del pari firmato Joselu. Negli extra time è salito in cattedra Griezmann autore del 3 a 2 poi allo scadere Riquelme ha chiuso i giochi.