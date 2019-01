La foto di Higuain in viaggio per Jeddah fa scoppiare l’ironia social: il Pipita si gode il tragitto con i Nutella B-ready – FOTO

Nella giornata di oggi i social si sono scatenati alla visione della foto del Milan in viaggio per Jeddah. Il motivo? Higuain. Nella foto, che ritrae alcuni calciatori rossoneri sull’aereo per l’Arabia Saudita dove si disputerà la Supercoppa, il Pipita pare tener in mano i Nutella B-ready. Per questo motivo, complice anche la foto postata su Facebook da “Calciatori Brutti”, gli utenti del web si sono lasciati andare a numerose e divertenti battute sull’attaccante rossonero e sulla sua forma fisica.