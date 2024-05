Badelj Genoa: «Tutti ora ci rispettano». E sul futuro...

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX della stagione dei rossoblù e delle avversarie

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX della stagione dei rossoblù e delle avversarie. Le sue dichiarazioni:

AVVERSARI – «Abbiamo messo in difficoltà tutte le squadre che abbiamo affrontato, soprattutto quando abbiamo avuto la possibilità di essere al completo. Ci sono state partite in cui non avevamo né Retegui né Ekuban là davanti e questo ha pesato».

FUTURO – «Io penso che questa squadra abbia margini di miglioramento. Sono ottimista per la prossima stagione, non ci dobbiamo fermare: questi mesi hanno dimostrato che possiamo crescere ancora».