Il nuovo centrocampista della Lazio, Milan Badelj, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere il progetto biancoceleste

Milan Badelj, nuovo giocatore della Lazio, si è presentato così ai tifosi bianocelesti: «Il progetto del club mi ha convinto: si tratta di una società che può e vuole fare qualcosa d’importante sia in Italia che in Europa. Il club sta rinforzando una squadra che ha già tanta qualità. Quando ci siamo sentiti, non ho avuto alcun dubbio. Ho detto a Tare che io adoro le sfide. Non mi piace avere il posto fisso, la concorrenza mi stimola. L’anno scorso i biancocelesti hanno giocato un calcio bello ed emozionante, in grado di mettere sempre in difficoltà gli avversari. Anche questo mi ha convinto a venire qui».