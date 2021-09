Bagni: «Napoli favorito per lo Scudetto, De Laurentiis non ha svenduto»

Salvatore Bagni parla della lotta Scudetto e mette il Napoli in prima fila: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Salvatore Bagni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla lotta Scudetto: le parole dell’ex Napoli.

«Il Napoli dovrà lottare per lo scudetto, ne sono convinto. Il presidente non ha voluto svendere nessuno dei big, questa squadra ha grandissimi valori e può misurarsi con tutte. Per me è la squadra favorita. Anche l’acquisto di Anguissa lo ritengo un ottimo affare».