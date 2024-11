Baldanzi, il trequartista della Nazionale Under 21 lascia il ritiro. Le motivazioni sul trequartista giallorosso

Baldanzi lascia il ritiro della Nazionale Italia Under 21. Il comunicato ufficiale della FIGC nei confronti del trequartista della Roma

Per l’Italia Under 21 una novità in vista del match contro l’Ucraina. Infatti è stato reso noto ufficialmente che Tommaso Baldanzi salterà l’amichevole azzurra facendo ritorno alla Roma senza tanti rimpianti.

Le motivazioni? Il report ufficiale dell’Italia Under 21 dichiara per l’ex Empoli “causa indisponibilità”. Tuttavia gli azzurri tenteranno di affrontare al meglio tale amichevole nonostante l’assenza di Tommaso Baldanzi.