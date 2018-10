Baldissoni annuncia: «Roma, dall’anno prossimo pronta la seconda squadra»

Iil dg della Roma, Mauro Baldissoni, nel corso dell’assemblea degli azionisti ha annunciato la volontà dei giallorossi

La Roma è pronta a partecipare al progetto seconde squadre. Quest’anno, solo la Juventus ha costruito una seconda squadra che sta regolarmente partecipando al campionato di Serie C. Dall’anno prossimo, anche altre grandi società potrebbero seguire l’esempio dei bianconeri, a cominciare dalla Roma: «Abbiamo tutto l’interesse a partecipare con una squadra B al campionato di Lega Pro. Non lo abbiamo fatto da subito a causa di una incertezza regolamentare, e quindi abbiamo ritenuto opportuno aspettare l’anno prossimo per aderire in modo da poterci preparare in maniera adeguata” ha detto Mauro Baldissoni, nel corso dell’assemblea degli azionisti che si è tenuta a Trigoria.

Il dirigente romanista ha poi parlato del bilancio chiuso al 30 giugno e della valorizzazione del vivaio: «Gli alti costi sono necessari per garantire una alta competitività sportiva. Ovviamente i ricavi devono essere altrettanto alti per sostenere il discorso visto che questo è un progetto che deve tenere conto di regole imprescindibili economiche – riporta Il Corriere dello Sport – Una riduzione di ricavi derivante dalla mancata partecipazione alla Champions League implica una necessaria revisione dei costi, una riduzione e scelte più complesse cercando sempre di mantenere una competitività elevata se non crescente. Giovani? La Roma investe 15 milioni l’anno sul vivaio, non so in quanti possano dire di far meglio di noi».