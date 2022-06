Bale, quale strada per arrivare al Mondiale? Le opzioni del gallese

Dopo la qualificazione al mondiale e l’addio al Real Madrid, Gareth Bale studia la prossima destinazione: Tottenham, Cardiff o gli USA

Gareth Bale è alla ricerca di una nuova squadra dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid, con l’obiettivo di arrivare in forma ai mondiali in Qatar di quest’inverno.

Tra le destinazioni gradite ci sarebbe il Tottenham, ma gli Spurs, secondo i rumors inglesi, sono tiepidi. La seconda opzione è Cardiff, ma il calciatore dovrebbe ridursi ampiamente l’ingaggio e firmare solo per 6 mesi per giocare con la squadra gallese. In terza linea ci sarebbe un approdo alla MLS, ma al momento il giocatore è intenzionato a scartarla.