Mario Balotelli giocherà ancora nel Nizza, è ufficiale: il club francese lo ha comunicato tramite il proprio sito

Il futuro di Supermario sarà ancora al Nizza. Il club francese ne ha dato conferma tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: «La decisione è stata presa: dopo una lunga riflessione, Mario Balotelli ha deciso di restare al Nizza. L’attaccante ha espresso la propria volontà ai dirigenti del club. Questa sarà una terza stagione all’insegna del successo. L’accordo è stato preso tra tutte le parti lunedì sera. L’attaccante, autore di 43 reti dal suo arrivo in rossonero, tornerà a disposizione a partire dalla prossima settimana e dalla trasferta a Lione, vista la sospensione per le prime tre giornate di Ligue 1. La situazione si era complicata all’inizio di quest’estate a causa di un altro club del sud della Francia (Il Marsiglia, ndr), ma ora è tornato tutto alla normalità. Semplice e limpido, proprio come un tiro di Supermario».