Balotelli si allontana dalla Serie A: firma con il Marsiglia?

Nonostante Mario Balotelli spinga per un ritorno in Italia, sembra che il giocatore continuerà la sua avventura in Francia, al Marsiglia

Mario Balotelli non sembra essere destinato a tornare in Italia in questa sessione di mercato. Il suo agente, Mino Raiola, lo ha proposto a più riprese al Napoli ma nella giornata di ieri il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha affermato che non comprerà un altro attaccante e per questo Supermario potrebbe andare al Marsiglia. Potrebbe dunque continuare in Francia la rinascita dell’ex talento di Inter e Milan.

L’atmosfera della Ligue 1, meno esasperata che altrove, il tesoro delle esperienze precedenti e il sole della Promenade des Anglais hanno infatti rigenerato Supermario, riducendone i colpi di testa al minimo sindacale e arrivando persino a fargli meritare la convocazione nella nuova Nazionale di Mancini. Poi, però, a inizio estate è arrivato l’interessamento del Marsiglia: sembrava tutto fatto, tanto che Balotelli, sbagliando, non si è nemmeno presentato al ritiro del Nizza mandando su tutte le furie il tecnico Vieira, già suo compagno sia all’Inter, sia al Manchester City. Ora sembra che la firma sia più vicina.