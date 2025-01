Balzarini a Juventusnews24.com: «La vittoria del Milan non rivaluta il ko della Juve; ecco cosa manca alla squadra»

Le parole di Giovanni Balzarini in una intervista esclusiva a Juventusnews24.com: «Alla squadra manca questa cosa qui»

Gianni Balzarini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Il trionfo del Milan in Supercoppa fa rivalutare anche la sconfitta della Juventus contro i rossoneri?

«Dire che la sconfitta contro il Milan viene rivalutata, sembrerebbe un po’ la risposta rifugio. E poi sarebbe come implicitamente ammettere che la Juve è nettamente inferiore a Inter e Milan. Posso essere d’accordo che sia inferiore all’Inter, ma col Milan secondo me se la sarebbe potuta giocare. Tant’è vero che aveva tenuto bene la partita fino al settantesimo e poi è crollata. E quindi no, non viene rivalutata la sconfitta con il Milan secondo me».

Qual è a suo giudizio il principale problema dell’attuale Juve di Thiago Motta?

«La cazzimma! Manca questo. È ciò che il Milan ha dimostrato di avere dopo appena tre giorni di lavoro con Conceicao. Ma non significa che Conceicao è un genio e Thiago Motta non è capace di allenare. Anzi, Thiago Motta è un bravissimo allenatore. Diciamo che mi sembra di capire che non solo il popolo della Juve, ma anche diversi addetti ai lavori, ex giocatori, che si sono espressi in questo senso, lo verrebbero vedere un po’ più arrabbiato. Perché a volte magari la rabbia dell’allenatore fa da stimolo ad una squadra e la fa rendere, magari, oltre anche le sue possibilità tecniche».

