Barcellona Atalanta, invasione dei tifosi nerazzurri: quasi 3 mila bergamaschi presenti nel settore ospiti

Invasione dei tifosi orobici in vista di Barcellona Atalanta di Champions League: una trasferta da vivere (e raccontare) fino alla fine

Barcellona Atalanta è una partita importante per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, e al tempo stesso una trasferta per i tifosi nerazzurri da non rinunciare indipendentemente da quello che sarà poi il risultato finale.

IL COMUNICATO – Sono esauriti i biglietti del Settore ospiti dello Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona (Passeig Olímpic, 17, 19, Sants-Montjuïc) per l’ottavo ed ultimo impegno della League Phase di UEFA Champions League che, mercoledì 29 gennaio alle 21, vedrà l’Atalanta affrontare i padroni di casa del Barcellona. Saranno 2.859 i tifosi nerazzurri che assisteranno nel Settore ospiti al match fra blaugrana e nerazzurri.