Barcellona, Coutinho stufo di Valverde: ipotesi Manchester United

Il calciatore del Barcellona Philippe Coutinho non viene impiegato da titolare in Liga dallo scorso due dicembre. Red Devils alla finestra

L’ex giocatore di Inter e Liverpool Philippe Coutinho non sta attraversando un grande periodo al Barcellona. Dopo le grandi prestazioni dell’anno scorso, il brasiliano non trova un posto da titolare in Liga dallo scorso 2 dicembre. Al suo posto è stato spesso utilizzato il redivivo Dembelé, tornato in forma dopo la deludente scorsa stagione.

Quest’assenza dal campo avrebbe alimentato qualche malessere nei confronti del tecnico Valverde, con addirittura l’ipotesi di un addio. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo infatti, sulle tracce di Coutinho ci sarebbe il nuovo Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Una bella beffa per gli acerrimi rivali del Liverpool, che cedettero l’anno scorso alle avances blaugrana per il brasiliano. Il quotidiano specifica comunque che quest’operazione difficilmente potrebbe realizzarsi in questa finestra di mercato.