Barcellona, Deco: «Mai parlato con Motta e Mourinho, su Xavi...»

Le parole di Deco, direttore sportivo del Barcellona, sull’addio di Xavi al club e sul nuovo allenatore. Tutti i dettagli

Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato del futuro a Esport 3.

XAVI – «La stagione non è ancora finita, i voti li daremo alla fine. L’era Xavi non è ancora finita. In questo momento gli do un 10 per tutto quello che sta facendo».

NUOVO ALLENATORE – «Non faremo grandi acquisti e il nuovo allenatore deve capirlo. Abbiamo bisogno di un allenatore che sappia cos’è il Barça e capisca la nostra realtà attuale. Marquez sta facendo il suo lavoro e sta crescendo come allenatore nella squadra riserve. Per ora non è considerato per il futuro. Márquez è una persona che sta crescendo all’interno del club ma farebbe l’allenatore della prima squadra solo in caso di emergenza . Mourinho è un amico, ma è da un po’ che non ci parlo. Guardiola forse è il migliore allenatore della storia. Thiago Motta? Non ho visto molte partite del Bologna. Sta facendo un buon lavoro ma non gli parlo da molti anni».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24