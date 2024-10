Barcellona, Gavi ritorna tra i convocati: ecco dopo quanto

Il Barcellona riabbraccia il suo gioiellino, tartassato dagli infortunati. Convocato anche Szczesny

Sembrava una strada segnata quella di Gavi, autentico ragazzo prodigio del Barcellona. A fermarlo, come spesso capita in questa situazioni, è stato un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno.

Per la precisione 355 giorni dopo quella sfortunata gara in Nazionale contro la Georgia, valida per le qualificazioni ai Campionati Europei in Germania del 2024 vinti proprio dalle Furie Rosse.

Gavi riportò una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco, un report medico devastante che ha visto infatti uno stop lunghissimo.

In occasione della sfida contro il Siviglia, in campo questa sera alle ore 21:00, Gavi quantomeno tornerà a riassaggiare il campo dalla panchina. Insieme a lui, è stato convocato anche l’ex Juventus Szczesny.