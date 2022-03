Barcellona, i dubbi di Xavi in vista del Clasico: nove giocatori sicuri della maglia da titolare, in tre per due posti

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sulle scelte tattiche di Xavi in vista del Clasico di domenica.

Ci sono pochi dubbi in difesa: Ter Stegen è inamovibile, Dani Alves ha riposato per tutta la settimana (non essendo stato inserito nella lista UEFA) e Jordi Alba non ha concorrenti nel ruolo. I centrali saranno Araujo e Piqué.

Busquets, Pedri, Ferran Torres e Aubameyang sono considerati intoccabili.

I restanti due posti aperti sono contesi da tre giocatori: Gavi, Frenkie de Jong e Dembélé. Gavi come falsa ala non ha convinto, ma De Jong ha giocato molto bene ultimamente. Il dubbio sarà sciolto solo poco prima della partita.