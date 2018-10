Barcellona-Inter highlights e gol: le azioni salienti del gara valida per la 3ª giornata della Champions League 2018/2019

L’Inter, dopo la vittoria in extremis nel derby contro il Milan, sfiderà il Barcellona nella terza giornata di Champions League. Una gara che promette spettacolo dato che entrambe le compagini sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Un successo, per entrambe le squadre rappresenterebbe non solo un passo avanti verso la conquista degli ottavi di finale, ma anche una buona occasione per terminare il girone come primi in classifica.

La sfida del Camp Nou è stata affidata al fischietto rumeno Ovidiu Alin Hategan che è assistito dai guardalinee Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, con Radu Petrescu e Sebastian Colţescu nelle vesti di addizionali. Il quarto uomo è Radu Ghiunguleac. Ecco gli highlights e i gol di Barcellona-Inter:

BARCELLONA-INTER 1-0: La sblocca proprio Rafinha! L’ex di turno purga l’Inter appoggiando in rete una palla splendida di Suarez.

BARCELLONA-INTER 2-0: Uno-due con Vidal e palla in porta. Jordi Alba chiude la pratica