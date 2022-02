Barcellona Napoli, Diego jr: «La partita di papà. Squadre alla pari, ma sono ottimista»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diego jr, figlio di Diego Armando Maradona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista di Barcellona-Napoli; le due ex squadre del Pibe de Oro.

SCELTA NAPOLI – «Mio padre aveva scelto Napoli per questo, voleva essere amato e coccolato».

PARAGONE CON MESSI – «Sono storie diverse, in epoche lontane. Leo è dovuto andar via per i problemi societari, papà invece voleva il Napoli. Per giunta i rapporti con la società non erano buoni quando lasciò Barcellona».

PER CHI AVREBBE TIFATO – «Sarebbe stata senz’altro la sua partita per quello che ha dato ad entrambe le squadre, ma anche per ciò che ho visto due anni fa non ho dubbi che avrebbe sperato in una vittoria del Napoli».

LEGAME AZZURRO – «Ne sono certo. Non si è creato soltanto un legame, per quanto forte sia stato: a Napoli ha trascorso gli anni migliori. Lo hanno segnato in un modo unico, ciò che ha fatto ha avuto un effetto tangibile anche nelle vite di tante persone».

RITORNO AL MARADONA – «È una sensazione meravigliosa, non solo per me: i miei figli – il primo si chiama proprio Diego – un giorno potranno dire che è intitolato al nonno, che se l’è meritato. Si avverte tutto diversamente con questo nome, si percepisce un’aura nuova».

VEGLIARE SULLA SQUADRA – «Chi se non lui poteva riuscire in una cosa del genere. In alcuni momenti sembrava aver convinto la gente di avere una componente trascendente. Chiaramente era umano, ma aveva davvero qualcosa di speciale».

DISCORSO AL NAPOLI – «Sarò banale: direi di divertirsi. Il calcio interpretato con gioia sembra un altro sport. Resterà comunque un’esperienza indimenticabile, i giocatori si affronteranno in due stadi suggestivi e sarà un bel confronto. Partono alla pari, sono ottimista».