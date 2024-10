Barcellona, Raphinha: «Dovevamo dare una risposta. Contento di giocare insieme a QUEL GIOCATORE»

Il giocatore del Barcellona Raphinha ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul MOMENTO ATTUALE della squadra

Raphinha, giocatore del Barcellona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Jijantes.

«Dopo la sconfitta contro il Monaco e la partita di campionato sapevamo che dovevamo dare una risposta rapida. Fisicamente stiamo molto bene e con i nostri tifosi è sempre più facile. Ciò che è cambiato di più nel mio modo di giocare è la mia posizione. Ho sempre avuto la voglia di fare bene. Bisogna sempre correre, non importa se vinciamo o perdiamo, l’importante è segnare tanti gol. Sono contento per Frenkie, ci dà tanto in campo e nello spogliatoio. È molto emozionante rivederlo giocare. Mi sento felice di poter condividere nuovamente il campo con lui».