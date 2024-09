Primo ko del Barcellona nella Liga: colpaccio Osasuna

Il Barcellona perde la sua prima partita nella Liga: ko nella trasferta contro l’Osasuna, domani occasione per le madrilene di accorciare

Il Barcellona dopo sette vittorie nelle prime sette partite della Liga trova il suo primo ko contro l’Osasuna. La squadra di Flick, orfana di ter Stegen e in attesa di Szczsesny, vanno sotto per 4-2.

Decisiva la doppietta dell’ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir, poi Zaragoza e Bretones completano il poker. Per i blaugrana non bastano i gol di Pau Victor e Lamine Yamal. Possibilità domani per le due madrilene – Real e Atletico – di accorciare in occasione del derby.