Barcellona, Yamal fermo un mese. Per Flick è un problema serio, i numeri senza di lui sono nettamente più bassi

Tutti i numeri sull’assenza di Lamine Yamal dal Barcellona di Flick dopo l’ultimo infortunio rimediato in Liga. I dettagli in merito

Il Barcellona è in piena crisi di risultati, o meglio, quel che fa in Champions League non riesce a ripeterlo in Liga, dove ha sciupato il vantaggio accumulato precedentemente con soli 5 punti nelle ultime 5 giornate. La sconfitta di domenica sera in casa contro il Leganes è stata clamorosa. In più, piove sul bagnato: Lamine Yamal è uscito malconcio dall’ultima gara e il comunicato del club parla di «una lesione di primo grado del legamento tibio-peronale».

La previsione è di uno stop di un mese o poco meno. Il che significa che non sarà presente nel big-match con l’Atletico Madrid, squadra che ha gli stessi punti del Barça ma con una gara in meno. E non potrà essere presente alla Supercoppa che, come per la Serie A, si giocherà nel mese di gennaio. Nonostante la giovanissima età, Yamal è già assolutamente indispensabile per la squadra. Prova ne è che nelle 6 gare saltate con il primo infortunio, i blaugrana hanno raccolto solo 5 punti dei 18 a disposizione. Toccherà a Flick trovare le contromisure per riuscire a supplire a un vuoto pesante.