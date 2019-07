Barella: «Inter grande chance. Roma? Piuttosto sarei rimasto a Cagliari»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato del mercato, delle offerte rifiutate e dell’approdo in nerazzurro

Dopo il no al Napoli a gennaio è arrivato il no alla Roma in estate. Nicolò Barella ne ha parlato al Corriere dello Sport: «Sapevo che il Napoli era interessato a me ma con il Cagliari avevamo deciso che sarei rimasto fino a fine stagione. Ho detto no a un sacco di soldi ma ho messo sempre al primo posto l’ambizione e il bene mio e della mia famiglia. Poi i soldi».

Barella parla anche del no alla Roma e dell’arrivo all’Inter: «​Il presidente Giulini aveva un accordo con i giallorossi, ma gli ho spiegato che se non fosse riuscito a trovare un’intesa con l’Inter, sarei rimasto a Cagliari. Non volevo andar via a tutti i costi, ma l’offerta dell’Inter era un’occasione da non farsi sfuggire per il bene della mia carriera».