Barella torna in gruppo e fa sorridere Inzaghi: alla ripresa ci sarà

Nicolò Barella pronto a rientrare in campo: dopo l’infortunio si aggrega al gruppo e Simone Inzaghi conta di rilanciarlo subito nella mischia

Archiviate le ultime partite della pausa Nazionali, l’Inter tornerà a lavorare nella giornata di oggi per iniziare a preparare il trittico di gare che vedrà i nerazzurri sfidare in sequenza, Roma, Young Boys e Juventus tra campionato e Champions League in tre partite fondamentali per il proseguo della stagione. Uno dei protagonisti più attesi sarà sicuramente Nicolò Barella, che dopo l’infortunio al retto femorale, oggi tornerà a lavorare col gruppo, ritornando agli ordini di Simone Inzaghi che potrà quindi averlo disponibile.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo tantissime sedute in solitaria, il centrocampista sardo potrà finalmente rientrare a pieno regime nelle gerarchie di formazioni, con il tecnico piacentino che sicuramente lo lancerà tra i titolari nella sfida dell’Olimpico contro i giallorossi. Secondo la rosea, Mkhitaryan sembra meno sicuro del posto visto che alle spalle incombe Zielinski. Mentre la risalita di Frattesi, lì sul centro-destra caro a Nicolò, è più complicata.