Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha parlato delle voci di mercato che lo porterebbero lontano dal capoluogo pugliese

Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha parlato a La Repubblica.

PAROLE – «Mercato? Non ci penso. Non sento queste voci, non sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono felice».