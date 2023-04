Bari, Pallotta interessato all’acquisto del Bari?

James Pallotta, ex proprietario della Roma, sarebbe interessato all’acquisto del Bari in caso di promozione in Serie A

Dopo l’esperienza alla Roma, James Pallotta potrebbe tornare ad investire nel calcio italiano, ripartendo da un club della Serie B.

In caso di promozione in Serie A del Bari, la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a vendere una tra la squadra pugliese e il Napoli e più di una volta ha fatto sapere di non voler vendere i campani. Come riportato da Milano Finanza, il magnate americano potrebbe decidere di subentrare alla guida dei galletti.