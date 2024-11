Bari, quanti ‘ritardatari’! Sono addirittura ben sette i calciatori fin qui che hanno giocato poco

Bari, quanti ‘ritardatari’! Sono addirittura ben sette i calciatori che in questa stagione hanno giocato poco. Il punto

Una stagione è lunga e imprevedibile. C’è chi corre in un un periodo e chi fatica a trovare la sua chance. Non manca su questo discorso anche il Bari che, reduce dalla vittoria contro la Salernitana può guardare con fiducia al proprio futuro.

Secondo quanto riportato da TuttoBari.com sperano di ottenere presto un gettone quei calciatori che, fin qui, hanno giocato meno. Da Maiello che spera in una maglia da titolare vista la squalifica di Benali, così come Simic che ha giocato fin qui solo tre partite, senza dimenticare come Bellomo. Quasi mai in campo anche Tripaldelli e Pissardo. Peggio di tutti è andata ad altri due giocatori che non hanno mai visto il campo: Matino e Marfella.