Baroni Lazio: «Ho trovato subito una DISPONIBILITA’ non scontata, abbiamo LAVORATO DURAMENTE»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, che dopo il pareggio con la Triestina ha tirato le somme del ritiro biancoceleste

Al termine della gara pareggiata dalla Lazio contro la Triestina, si è tenuta la conferenza stampa di mister Baroni il quale ha analizzato diversi temi dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

BILANCIO RITIRO: «Ringrazio tutta la squadra, ho trovato una partecipazione e una disponibilità non scontata. È un gruppo di ragazzi unito, con grande cultura del lavoro che per noi è fondamentale. Abbiamo lavorato duro. Per andare forte bisogna allenarsi forte. Anche alcune problematiche che abbiamo avuto sono stati in linea con i carichi di lavoro duri. L’obiettivo di questa partita era quello di non avere infortuni».

MERCATO: «Ci saranno da fare delle uscite. La società sa benissimo cosa dobbiamo fare, ma questo gruppo sta lavorando bene. Stiamo cercando di partire da una mobilità offensiva, anche dei centrocampisti. Queste rotazioni che stiamo ricercando sono congeniali per i nostri interpreti».

GUENDOUZI: «Può fare il trequartista, come Castrovilli e Dele-Bashiru. Andremo a lavorare nell’impianto a quattro. I vertici daranno beneficio alla costruzione offensiva».

NUOVO CAPITANO: «Qui ci sono tanti capitani, questo è un aspetto importante. Questa scelta la comunicherò prima alla squadra nelle prossime settimane».

NOSLIN-CASTELLANOS: «Dobbiamo servirli meglio, anche nella profondità. Ci arriveremo a farlo. Sono due giocatori che mi piacciono perché si muovono e hanno capacità di tiro. Dobbiamo lavorare tanto sull’attacco della porta».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM