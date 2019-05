Al Newcastle l’incubo di Barreca: ma che fine ha fatto?

Il terzino ex Torino sta vivendo un vero e proprio incubo oltralpe: ecco cos’è successo ad Antonio Barreca

Antonio Barreca, terzino di prospettiva cresciuto nel vivaio del Torino la scorsa estate si è accasato al Monaco per 10 milioni. Nella stessa operazione che ha portato Meite all’ombra della Mole. Ma oltralpe, Barreca sta vivendo un vero e proprio incubo. Ad inizio stagione, Il rendimento al Monaco non è stato dei migliori (complice anche la brutta stagione dei monegaschi) e ad ottobre era già finito fuori rosa.

Nel mercato di riparazione, ormai fuori dai piani dei biancorossi, Barreca viene ceduto in prestito al Newcastle. In Premier League non è mai sceso in campo: 12 volte su 14 è fuori dalla lista dei convocati. L’ex terzino di Cittadella e Torino è fuori dai radar del club inglese: ora ritornerà al Monaco.