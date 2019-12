Barrow Bologna, rallenta la trattativa: ecco il motivo

Barrow Bologna, piccolo rallentamento in una trattativa che sembrava fatta. L’Atalanta vuole 20 milioni, Sabatini e Bigon arrivano a 15

Sembrava tutto apparecchiato per vedere Musa Barrow con la maglia del Bologna in breve tempo. La trattativa, tuttavia, ha subito un piccolo rallentamento, come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano l’Atalanta vorrebbe 20 milioni di euro, mentre la dirigenza felsinea composta da Sabatini e Bigon non vuole arrivare oltre i 15 milioni. Bisogna ora capire fino a che punto vorrà spingersi il direttore sportivo.