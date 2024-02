Barzagli: «Manchester City e Real Madrid sono le favorite della Champions League»

Andrea Barzagli ha analizzato su La Gazzetta dello Sport alcune gare degli ottavi di Champions League indicando le sue favorite

Di Champions League ad alti livelli Andrea Barzagli ne ha giocate diverse. Oggi su La Gazzetta dello Sport offre la sua analisi sulla manifestazione che riprende stasera con gli ottavi di finale.

CITY E REAL – «Sono tra le favorite, le due principali. Almeno sulla carta. Una, il Real Madrid, anche solo per il suo palmares, per il peso della sua storia: sa come vincere. L’altra, il Manchester City, fresco della vittoria dell’anno scorso. Anche se in Champions non è mai facile ripetersi, ci è riuscito guarda caso solo il Real negli ultimi anni: le partite si accumulano, bisogna star bene tra andata e ritorno, e a volte la Champions sa essere episodica, non sempre vanno avanti le più forti, quelle con i giocatori migliori. E poi ogni anno c’è una squadra rivelazione, una meno favorita che va avanti».

BELLINGHAM – «É stato allucinante il suo impatto in una squadra come il Real Madrid. L’inglese è un calciatore moderno e micidiale: ha grande fisico, è cinico davanti alla porta, tecnico. Per adesso direi che è valsa la pena spendere 100 milioni per lui».

NAPOLI-BARCELLONA – «Al di là dell’addio annunciato di Xavi, il Barça quest’anno ha avuto problemi: ha inserito tanti giovani e perso la straordinaria solidità difensiva della stagione scorsa. Ma la gioventù sa produrre anche colpi improvvisi e la storia del club in Champions avrà un peso. Resta un ostacolo difficile per il Napoli, che non se la passa ancora tanto bene, perché non ha trovato certezze e alterna partite buone ad altre meno buone. Parliamo di campionato, però: la Champions è un’altra storia, magari fai bene una partita e ti può cambiare la stagione».