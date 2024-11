Baschirotto: «Rammarico per l’ennesimo sconfitta. Il Lecce deve ripartire da questi aspetti»

Le dichiarazioni del difensore e capitano del Lecce Federico Baschirotto sulla lotta salvezza della squadra pugliese

Ai microfoni di DAZN, il capitano del Lecce Federico Baschirotto ha rilasciato qualche dichiarazione sulla situazione attuale del Lecce: compresa anche la lotta salvezza.

LE PAROLE – «Il rammarico più grosso è il gol subito negli ultimi minuti e non essere riusciti a portare a casa il risultato. Ci portiamo però dietro la buona compattezza di squadra. Corvino ci trasmette la sua esperienza che ha coltivato negli anni e di cui dobbiamo fare tesoro. La Nazionale è un sogno che penso tutti abbiano nel cassetto, ma il mio primo obiettivo è lavorare per il Lecce. Ripartendo dalle cose positive. Oggi non abbiamo sofferto tanto, abbiamo difeso di squadra e dobbiamo ripartire da qui».