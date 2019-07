Tra i nomi per rinforzare il centrocampo della Fiorentina c’è Daniele Baselli. Il giocatore del Torino sarebbe una scelta sensata

Con la probabile partenza di Veretout, la Fiorentina ha bisogno di rinforzare il reparto di centrocampo, con Daniele Baselli che è uno dei possibili nomi. Il centrocampista ex Atalanta si sta evolvendo tatticamente.

Se fino a qualche anno fa sembrava un profilo valido soprattutto negli inserimenti e, più in generale, per le sue doti offensive, di recente Mazzarri lo ha utilizzato anche come vertice basso. Di conseguenza, con Benassi che è una mezzala spiccatamente verticale, non stupirebbe vedere Baselli più bloccato o addirittura davanti alla difesa.