Bastoni: «Inter un sogno, voglio San Siro. Parma? Era destino»

Bastoni descrive l’esperienza a Parma, un trampolino di lancio per poter vestire la maglia dell’Inter a San Siro

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter in prestito al Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver conquistato la prima vittoria da titolare con i crociati:«Era da tanto che non giocavo 90’, praticamente da Atalanta-Sassuolo della scorsa stagione. Sono sempre stato molto legato al Parma, andavo spesso a vedere le partite. Mi piace pensare che il mio arrivo al Parma facesse parte del mio destino. Sono felice di essere qui, il nostro obiettivo è la salvezza, mentre il mio obiettivo è migliorare e giocare il più possibile».

Nonostante la valutazione attuale di 31 milioni circa, Bastoni non si monta la testa e continua a lavorare duro per fare bene a Parma. Sognando l’Inter e San Siro. Ecco le dichiarazioni riguardo al desiderio di giocare per i nerazzurri:«Per ora non penso a quello che dicono su di me, sono concentrato sul Parma e logicamente facendo bene qui potrò realizzare il mio sogno di giocare a San Siro. Del resto mio papà è un grande tifoso dell’Inter e mi ha inculcato questa cultura nerazzurra. Diciamo che giocare nell’Inter è il sogno di entrambi».

Il giovane difensore ci tiene, infine, a ringraziare l’allenatore che lo ha lanciato con la maglia dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, tecnico che ha un buon occhio per i giovani talenti:«Gasperini posso solo ringraziarlo, sono molto legato a lui è l’allenatore che ha avuto il coraggio di buttarmi nella mischia quando forse non ero ancora pronto, devo tutto a lui».