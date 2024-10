Bastoni CONTRO tutti: «Volete DESTABILIZZARCI. Noi via abbiamo dimostrato QUESTO»

Bastoni ACCUSA in zona mista:«Da fuori VOCI PER DESTABILIZZARCI. Ma quel gesto dimostra tutto». Le parole del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni, difensore dell‘Inter, ha parlato in zona mista al termine della partita vinta con la Stella Rossa in Champions League.

TURNOVER – «C’è grande fiducia in tutti quanti, la rosa è stata costruita per questo e non ci sono titolari né riserve. Si vede nella gestione del mister, in ogni partita cambia i giocatori ed è quello che va fatto».

TAREMI E ARNAUTOVIC – «Eravamo sicuri della prestazione di Mehdi e Marko, hanno grande qualità e ci danno una mano anche quando non giocano, a livello di gruppo. C’è grande fiducia nel gruppo».

CLASSIFICA CHAMPIONS – «No, mancano sei partite e sappiamo che ognuna è determinante. Siamo felici del risultato di oggi perché conta anche la differenza reti. Fare tanti gol è importante, siamo felici della prestazione».

LAUTARO CHE CEDE IL RIGORE – «Questo dice tanto del gruppo che siamo, da fuori arrivano tante voci che vogliono destabilizzarci. Ma non è così, abbiamo uno spogliatoio super unito e si vede in ogni gara, siamo tranquilli da questo punto di vista».

DIFFERENZA RETI – «Assolutamente, è quello che abbiamo fatto stasera. Nella fase a girone della scorsa stagione bastava mantenere il risultato, adesso è importante segnare perché probabilmente ci saranno molte squadre a pari punti».

TESTA SU TUTTE LE COMPETIZIONI – «La voglia di vincere è sempre la stessa, in ogni tipo di competizione. Il mister ci sta aiutando tanto perché ci sta facendo ruotare, è fisiologico avere turni di riposo e si va verso un calcio sempre più difficile, con 70 partite a stagione. Dobbiamo rimanere concentrati su tutti i fronti».