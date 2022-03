Batistuta nei guai col fisco argentino: sequestrati 4 milioni di euro all’ex attaccante di Roma e Fiorentina

Come riportato da La Nacion Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Roma e Fiorentina, sarebbe nei guai con l’Agenzia delle Entrate argentina per il mancato pagamento dell’imposta sul patrimonio.

Il fisco gli avrebbe sequestrato circa 4 milioni di euro.