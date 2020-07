Bayer Leverkusen, Bosz sicuro: «Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione»

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus: le sue parole

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in un’intervista al The Sun. Ecco le sue parole su Kai Havertz, centrocampista offensivo dei tedeschi accostato alla Juventus in occasione del doppio scontro nei gironi di Champions League. Bosz blinda il giovane centrocampista.

«Kai Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione, Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League».