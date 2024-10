Bayer Leverkusen Milan, una STATISTICA da SFATARE a tutti i costi

Bayer Leverkusen Milan, la STATISTICA che fa preoccupare i rossoneri: c’è un tabù da SFATARE. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, questa sera, sarà impegnato nella delicatissima trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Questa partita, vista la sconfitta contro il Liverpool, sarà una partita non sbagliare, per rimettersi subito in carreggiata in ottica qualificazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno vinto solamente una volta negli ultimi sette precedenti in trasferta. Negli altri sei sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta.