Bayer Leverkusen a +10 sul Bayern: tanta qualità per Xabi Alonso

Tutti i numeri e le statistiche sulla stagione del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in Bundesliga, con il +10 sul Bayern Monaco

Il 2-0 del Bayer Leverkusen sul Wolfsburg ha ripristinato il +10 in classifica sul Bayern Monaco, che aveva travolto in anticipo il Mainz con 8 reti. Tutto abbastanza semplice per la capolista, favorita anche dall’ingenuità di Jenz, che con un doppio giallo ha costretto i suoi a giocare in 10 per più di un’ora.

Ma a convincere Xabi Alonso è certamente la qualità delle reti segnate, una per tempo. Il colpo di testa di Tella e il tiro al volo di Wirtz sono stati ispirati da due grandi giocate: dribbling con tacco e cross perfetto di Grimaldo; assist morbido ben calibrato da Palacios. Sono già 6 le vittorie consecutive per il Bayer. Che è impegnato anche in Europa League e DFB Pokal, con la possibilità di fare una stagione memorabile su tre fronti