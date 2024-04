Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a un passo dalla storia

Il Bayer Leverkusen con la vittoria contro l’Union Berlino è a un passo dalla storia e Xabi Alonso ne è l’artefice principale

Sedici i punti di vantaggio dal secondo posto occupato dal Bayern Monaco, basterebbe questo per far capire la stagione da sogno della formazione allenata dal tecnico spagnolo. Ma c’è di più perché quando domini e vinci, manca soltanto l’aritmetica e potrebbe arrivare nella prossima giornata, la Bundesliga non puoi far altro che alzarti in piedi e applaudire. Un gioco spumeggiante, giovani interessanti e una squadra costruita a immagine e somiglianza delle idee e del modo di giocare del proprio condottiero. La storia è pronta a essere scritta perché per la prima volta nella sua storia il Bayer è pronto a sollevare il suo Meisterschale.