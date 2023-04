Bayern, Cancelo: «Stupito dalla Bundesliga, è simile alla Premier»

Le parole di Joao Cancelo prima di Manchester City-Bayern Monaco: «Sono uno competitivo a cui non piace perdere, non mollo mai, questo mi riassume»

Questa sera Joao Cancelo affronta il suo recente passato, visto il passaggio nel mercato invernale dal Manchester City al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

«Il Bayern è un club che considera la disciplina molto importante, c’è uno staff molto professionale e ci si identifica in questi principi. Sono uno competitivo a cui non piace perdere, non mollo mai, questo mi riassume. La Premier League è davvero competitiva con giocatori forti fisicamente e tecnicamente. Ma devo dire che la Bundesliga mi ha sorpreso, ci sono squadre organizzate e calciatori di valore. Forse in Premier c’è un po’ più di intensità ma nel complesso sono due campionati molto simili».