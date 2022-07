Bayern Lewandowski, titoli di coda per il polacco: Barcellona sempre più vicino

Robert Lewandowski è ormai ai titoli di coda con il Bayern Monaco: il polacco non andrà in ritiro negli Usa, nel weekend il Barcellona pronto all’affondo decisivo

Robert Lewandowski è ormai ai titoli di coda con il Bayern Monaco: il polacco non andrà in ritiro negli Usa, nel weekend il Barcellona pronto all’affondo decisivo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, l’attaccante che negli ultimi giorni è arrivato in ritardo agli allenamenti, potrebbe nel weekend diventare un giocatore blaugrana. Le parti sono in continuo contatto e anche l’agente del calciatore sarebbe sceso in campo per favorire l’accordo.