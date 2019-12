Kimmich ha ormai un ruolo da centrocampista nel Bayern Monaco. Contro il Bayer ha fatto l’unico mediano davanti alla difesa

L’evoluzione tattica di Kimmich al Bayern Monaco è sempre più interessante. E’ stato sempre più schierato come centrocampista. Inoltre, a causa delle panchine di Thiago Alcantara per il suo mediocre stato di forma, Kimmich ha giocato addirittura come unico mediano davanti alla difesa. Sia in fase di possesso che senza palla.

Un esempio nella slide sopra, in cui con un meraviglioso lancio col sinistro serve Gnabry in profondità. Va detto che questa soluzione espone il Bayern a molte difficoltà tattiche nelle ripartenze avversarie. La mediana è leggera e la squadra lunga, il Bayer nello scorso week end ha ben punito gli scompensi dei bavaresi, vincendo 2-1 grazie a contropiedi fulminei.