ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bayern Monaco piomba sul centrocampista Zakaria, obiettivo numero uno per il dopo Tolisso

Il Bayern Monaco, secondo quanto riportato da Sky Sport Deuschland, sarebbe piombato sul centrocampista Zakaria.

I bavaresi lo cercano per il dopo Tolisso, che ha il contratto in scadenza. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus che lo sta valutando come possibile sostituto di Arthur.