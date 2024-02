Bayern Monaco, scelto il nuovo direttore sportivo

Bayern Monaco, Max Eberl sarà il nuovo direttore sportivo: il nuovo ds entrerà in ruolo a partire dal primo marzo

Periodo di grandi cambiamenti in casa Bayern Monaco: la società ha annunciato che dal prossimo primo marzo Max Eberl sarà il nuovo direttore sportivo del Club. Il dirigente ha lavorato nel Borussia M’Gladbach e nel RB Lipsia. Di seguito il comunicato del club.

«Nella riunione del 26 febbraio, il consiglio di sorveglianza dell’FC Bayern München AG ha deciso all’unanimità che Max Eberl diventerà il nuovo direttore sportivo dell’FC Bayern dal 1° marzo 2024. Il 50enne ha firmato un contratto con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027. Il comitato ha inoltre convenuto che il consiglio di amministrazione dell’FC Bayern München AG sarà composto da tre posizioni dal 1 luglio 2024: un presidente, un direttore di Finanza e Vendite e un Direttore dello Sport.

Max Eberl, nato a Bogen nella Bassa Baviera, è arrivato all’FC Bayern all’età di sei anni, ha giocato in tutte le squadre giovanili e ha fatto il suo debutto professionale con la maglia dei campioni tedeschi del record. Dopo una carriera attiva con ulteriori tappe al VfL Bochum, al Greuther Fürth e al Borussia Mönchengladbach, ha iniziato la sua carriera dirigenziale al Mönchengladbach nel 2005, inizialmente come coordinatore giovanile, poi come direttore sportivo, prima di passare alla squadra dirigenziale come direttore sportivo nel 2010. Si è dimesso nel gennaio 2022 e ha lavorato come amministratore delegato dello sport presso l’RB Lipsia dalla fine del 2022 a settembre 2023».