Bayern Monaco Neuer: «Sbagliato sottovalutare la Lazio»

Le parole di Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Lazio

Manuel Neuer ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Bayern Monaco.

LE CONDIZIONI – «Il mio ginocchio sta bene, ho avuto dei problemi ma mi sono allenato lo stesso. Sono piuttosto ottimista, non abbiamo digerito la sconfitta con il Leverkusen. Per settimane abbiamo aspettato questa partita, la disfatta ci ha lasciato delusione. Ne abbiamo parlato, anche con il nostro allenatore. Ora vogliamo raggiungere i quarti di finale. Vogliamo affrontare al meglio queste due partite. Come portiere devo essere più flessibile. Con una difesa a quattro siamo più consolidati, dobbiamo essere consapevoli di poter battere qualsiasi squadra».

KANE – «Non abbiamo giocato come volevamo contro il Leverkusen. È il motivo per cui Kane non ha giocato al suo meglio. E’ stato portato dai loro difensori in una zona in cui non poteva fare male. Ora noi dobbiamo fare in modo di servirlo meglio».

LAZIO – «E’ una squadra italiana e tutte sanno difendere molto bene, hanno un centrocampo compatto, lo saranno anche in fase di attacco, evitando di farci sfondare centralmente. In ogni caso il nome della squadra potrebbe essere sinonimo di una squadra più facile da affrontare, ma abbiamo avuto problemi anche con certe squadre in passato. L’impegno sarà uguale a quello messo per altre squadre. Non direi mai che la Lazio è una squadra minore, non sottovalutiamo i nostri avversari. Il Leverkusen ci ha insegnato che bisogna pensare a noi stessi».

COME ANDARE AVANTI – «Dopo sconfitte così è importante tornare in campo il prima possibile. Ricordiamoci di tutte le sfide di Champions che abbiamo giocato in passato. Ciò che ci distingue da altri sportivi diletanti è il fatto di saperci rialzare dalle sconfitte e dagli infortuni. Noi puntiamo a vincere la Champions».