Bayern Monaco a zero titoli? Ecco quando successe l’ultima volta

Il Bayern Monaco potrebbe finire la stagione senza vincere nessun titolo: l’ultimo precedente è nella stagione 2011-12

Il Bayern Monaco rischia di finire la stagione con zero titoli con cui arricchire la bacheca. L’ultima volta che la stagione dei bavaresi era finita in questo modo era il 2011/12 e sulla panchina, sui cui ora c’è Thomas Tuchel, sedeva Jupp Heynckes. La squadra arrivò dietro al Borussia Dortmund di Klopp sia in Bundesliga che in finale di Coppa di Germania, mentre in Champions League arrivò la sconfitta in finale contro il Chelsea all’Allianz Arena.

L’anno dopo, sempre con Heynckes in panchina, i bavaresi però si rifecero con gli interessi vincendo tutte e tre le competizioni. Un buon auspicio per la società, anche se di sicuro non ci sarà Tuchel: il tecnico lascerà a fine stagione e l’obiettivo per sostituirlo è Xabi Alonso, rivelazione con il suo Bayer Leverkusen lanciato verso la vittoria del campionato tedesco.