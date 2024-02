Bayern Monaco, stangata Champions: le sanzioni

Il Bayern Monaco ha ricevuto una stangata da parte dell’UEFA dopo i fatti successi nella gara d’andata contro la Lazio

Il Bayern Monaco ha ricevuto una stangata da parte dell’UEFA dopo i fatti successi nella gara d’andata di Champions contro la Lazio.

Il club tedesco, infatti, è stato multato di 40.250 euro per l’accensione di alcuni ‘razzi’ da parte dei propri supporters. E di altri 10.500 euro per il lancio di alcuni oggetti verso gli altri settori dello stadio. La Uefa ha anche imposto il divieto di vendere ai propri tifosi i biglietti in occasione dell’eventuale prossima partita in trasferta di Champions League.